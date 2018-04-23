Kumluca Halı Saha Turnuvası tamamlandı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi.

Kumluca'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Kumluca Belediyesi tarafından organize edilen ve yaklaşık 3 ay önce başlayan Halı Saha Futbol Turnuvası tamamlandı. 29 takımın katıldığı turnuvada toplam 106 maç oynandı. Turnuvanın finalinde Fin- Kum ve Nur Pide Merkez Mahallesi takımları karşı karşıya geldi. İlk yarısı 3- 2 biten maçın ikinci yarısında da çok ciddi şampiyonluk mücadelesi yaşandı. Karşılaşmanın normal süresi 4- 4 sona erdi. Karşılaşmanın sonucu penaltılarla belirlendi. Penaltılar sonucu Fin- Kum şampiyon oldu. Nur Pide Merkez Mahallesi takımı ikinci, Şampiyon Halı Saha ve Çağlar Oto Cumhuriyet Mahallesi takımları üçüncü oldu. En centilmen takım ödülünü Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu takımı aldı. En iyi kaleci ödülüne Nur Pide Merkez Mahallesi takımının kalecisi Musa Nacakçı ve Fin- Kum takımının kalecisi Ahmet Sarıca layık görüldü. Turnuva boyunca 33 gol atan Fin- Kum takımından Bahri Çoban gol kralı oldu.

Turnuvada şampiyon olan ve dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, "Centilmenlik içinde, dostluk ve birlik içinde bir turnuva oldu. Bu turnuva batı Antalya bölgesinin en uzun soluklu ve en katılımlı turnuvasıdır. Spor severler her yıl bu turnuvayı bekler ve turnuva boyunca da dostluk ve kardeşlik içinde bu turnuvaya destek veririler. Eğlenceye dönüşen turnuvamıza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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