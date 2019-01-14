Kumluca galibiyetle başladı

Ahmet ACAR/KUMLUCA, () - ANTALYA Süper Amatör'de oynanan maçta Kumluca Belediyespor, Mahmutlarspor'un 2 -0 yenerek ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı.

Kumluca Stadı'nda oynanan maçı Serhat Sağır, Hakan Erdinç, Baran Aslan hakem üçlüsü yönetti. Maç Mahmutlarspor'un vuruşuyla başladı. Maçın ilk 30 dakikası orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Maçın 30. dakikasında Mahmutlarspor'dan Metin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta topu auta attı. Maçın 40. dakikasında Kumluca'dan Samet, sağdan Haşim'in yaptığı ortada topu auta atarak net golü kaçırdı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Kumluca oldu. Maçın 70. dakikasındaki Kumluca atağında sağdan Fırat'ın yaptığı ortaya sert bir vole vuran Haşim takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın 90. dakikasında Kumluca'dan Gökhan, sağdan yapılan ortaya çok sert vurdu. Ağlarla buluşan topla takımını 2-0 öne geçiren golü attı. Maç Kumulca Belediyespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu galibiyetle Kumluca Belediyespor puanını 24 çıkararak, ligde üçüncü sıraya yükseldi. Mahmutlarspor ise 18 puanda kalarak altıncı sırada yer aldı. Maçta Kumluca Belediyespor'dan Haşim ve Gökhan sarı kart gören futbolcular oldu.

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