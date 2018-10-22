Kumluca'dan evinde farklı galibiyet

Ahmet ACAR/KUMLUCA, () - ANTALYA Süper Amatör'de Kumluca Belediyespor, Erdem Gençlik ve Spor'u 6-2 yendi.

Antalya Süper Amatör'ün 6. haftasında Kumluca Belediyespor sahasında Erdem Gençlik ve Spor'u konuk etti. Kumluca Stadı'nda oynanan maçı Turan Çakal, Ogün Karabulut, Sinan Yıldırım hakem üçlüsü yönetti. Maç, Kumluca Belediyespor'un vuruşu ile başladı. Maçın ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçti. Maçın 34. dakikasında Kumluca'dan Haşim attığı şutla takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın 43. dakikasında Erdem Gençlik'ten Atambilge Kağan, kaleciyle karşı kaşıya geldiği pozisyonda topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının 46. dakikasında Erdem Gençlikspor'dan Atambilge Kağan ceza sahası dışından attığı golle takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi. Maçın 53. dakikasında Kumlucaspor'dan Fırat, Haşim'im şık pası ile kalecinin yanından topu ağlara göndererek durumu 2-2 yaptı. Maçın 55 ve 63. dakikalarında Kumluca'dan Samet, Haşim'in ortalarına vurduğu kafayla iki gol kaydederken, 61. dakikada da Güzel'in şık vuruşuyla gelen gol skoru 5-2 yaptı. Maçın 71. dakikasında bu kez Kumluca'dan Hüseyin attığı şutla durumu 6-2 yapan golü attı. Maç Kumluca Belediyespor'un 6-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Kumluca Belediyespor ligde oynadığı 6 maçta aldığı 4 galibiyetle 12 puan topladı ve 3. sıraya yerleşti. Erdem Gençlik ve Spor ise henüz puan alamadı.

Maçta Erdem Gençlik'ten Hüseyin, Cem ve Atambilge Kağan sarı kart gördü.

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