Kumluca, Beymelek'i 3 golle geçti

Ahmet ACAR/KUMLUCA, () - ANTALYA Süper Amatör'de Kumluca Belediyespor kendi sahasında Beymelek Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kumluca Stadı'nda oynanan maçı Ferhat Sağır, Hakan Yurtseven, Nazif Alan hakem üçlüsü yönetti. Maç Kumlucaspor'un vuruşuyla başladı. Maça hızlı başlayan taraf Beymelekspor oldu. Maçın 8. dakikasındaki Beymelekspor atağında Ege'nin sağdan yaptığı ortaya dokunan Emre takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın 15 ve 24. dakikalarında Kumlucaspor Uğur'la iki net pozisyondan yararlanamadı. Maçın 33. dakikasındaki Kumlucaspor atağında Osman'ın yaptığı ortaya kafayı vuran Güzel durumu 1-1 yapan gölü attı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya atak başlayan taraf Beymelekspor oldu. Maçın 49. dakikasındaki Beymelekspor atağında Berk'in ortasına kafayı vuran Ege, Beymelekspor'u 2-1 öne geçiren golü attı. Maçın 60. dakikasında Beymelekspoor ceza sahası içinde oluşan karambolde kaleciden dönen topa dokunan Hüseyin durumu 2-2 yapan golü attı. Maçın 70. dakikasındaki Kumlucaspor atağında Gökhan'ın yaptığı ortaya dokunan Haşim takımını 3-2 öne geçirdi. Golden sonra Beymelekspor bastırdı. Ancak beraberliği sağlayacak golü atamadı. Bu sonuçla Kumlucaspor puanını 24'e çıkararak ligde 4. sıraya yükseldi. Beymelekspor ise 14 puanda kalarak düşme hattından çıkamadı.

Maçta Kumlucaspor'dan Metin, Haşim ve Hüseyin, Beymelekspor'dan İbrahim Turan, Ege, Berk, Caner ve Ali sarı kart gören futbolcular oldu.

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