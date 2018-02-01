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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman oldu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman , Dursun Özbek'in görevden ayrılmasıyla boşalan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na getirildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 13:14
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman oldu

Kulüpler Birliği Vakfı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkan seçildi. Toplantıda üyelerin ricası üzerine Göksel Gümüşdağ, Divan Başkanı olarak atandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 'Dursun Özbek'e bugüne kadar ki katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 18 kulübün 17'si Fikret Orman'ı istedi. Sayın Orman'ın yardımcıları Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek oldu' şeklinde konuştu.

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