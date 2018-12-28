Kültürpark'a toprak kort





İZMİR, ()

Kültürpark Tenis Kulübü (KTK) üyelerinin uzun zamandır beklediği toprak kortun yapımına başlandı. Kültürpark Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Server Uyaroğlu, toprak kort yapımının uzun zamandır gündemlerinde olduğunu belirterek, "Sert zemin hızlıdır, bitiriciliği daha yüksektir. Toprak kortta sürtünme fazla olduğu için oyun sürekliliği vardır. Bu da tenis eğitiminde farklı zemin alternatiflerine uyum sağlamada tenisçilerimize imkan sağlar. Uzun zamandır ihtiyacımız olan toprak kortu KTK'ya kazandırmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.



KTK Tenis Direktörü Aydın Akımsar ise toprak kortun hem tenis eğitiminde hem veteranlarda hem de seyir anlamında kulübe alternatif yarattığını söyledi. Akımsar, "İTF artık ülke federasyonlarına, kulüplere sert zeminin yanında toprak kort yapmalarını da tavsiye ediyor. Bunu yapan kulüpler milli takımlara daha çok tenisçi veriyor. Bizim de bu yatırımı yapmamızın vakti gelmişti. İzmir tenisi için büyük bir kazanım. Burada yapılan kort, nemlenmeyi sağlayan ponza taşı desteği ve sulama sistemiyle dört dörtlük bir şekilde inşa ediliyor" diye konuştu.

