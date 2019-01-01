Küçük futbolculardan Fair-Play dersi

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

Muğla'da U15 takımlarının futbol mücadelesinde Fair-Play ruhuna yakışır bir davranış sergilendi.

Saburhane Gençlik ve Spor Kulübü, rakip takımının 3 futbolcusunun sakatlanması ve yedek kulübesinde kimsenin bulunmaması nedeniyle 3 oyuncusunu maçtan çıkarttı. Muğlaspor ile Saburhanespor U15 takımları Kötekli Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi. Maçta oyunu domine eden Saburhaneli oyuncular ilk yarıyı 6-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Muğla'dan 3 oyuncu sakatlık geçirip oyundan çıkarken yerlerine yedek futbolcu olmadığı için yeşil-beyazlılar maça 8 kişi devam etti. Saburhane'nin teknik heyeti de bunun üzerine 3 oyuncusunu kenara alıp maçın 8'er kişiyle devam etmesini sağladı. Saburhanespor, sahadan 12-0 galip ayrıldı.

Saburhanespor Başkanı Hüseyin Çelebi, "Evlatlarımızı tebrik ediyorum. Maç devam ederken hocalarının yanına gelerek, 'Biz de 8 kişi devam edelim' teklifinde bulundular. Onlarla gurur duydum" dedi.

(FOTOĞRAFLI)