Kritik maç öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'de son durum!

Süper Lig'de son zamanlarda inişli çıışlı bir grafik sergileyen yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yolunda ağır yara alan 58 puanlı Fenerbahçe, lider Beşiktaş deplasmanında 3 puan arayacak. Bir maç eksiği bulunmasına rağmen 63 puanla ligin zirvesine kurulan Beşiktaş ise son haftalardaki başarılı performansını sürdürerek Fenerbahçe'ye diz çöktürmek istiyor. Beşiktaş, bu maçı kazanması halinde rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkarmış olacak. Ligde son haftada oynadığı maçta lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe ise, şampiyonluk yolundakş rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ı yakalamak istiyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonluk yarışında ligin gidişatını etkileyecek kritik Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 21 Mart Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecekler. BeinSports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Sergen Yalçın önderliğindeki Beşiktaş, bu maçı da kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor. Fenerbahçe'de ise teknik direktör Erol Bulut'un koltuğunun sallantıda olduğu ve bu maçın ardından takımdan gönderileceği konuşuluyor.

Her iki takımda da eksikler var!

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Gökhan Töre, sakatlıkları nedeniyle maçın kadrosuna alınmadı. Ghezzal, Valentin Rosier, Necip Uysal ile Josef de Souza'nın ise kart cezası sınırında olduğu ve kart görmeelri halinde Kasımpaşa maçında görev alamayacakları kaydedildi. Fenerbahçe'de ise Enner Valencia kart cezalısı olduğu için bu maçta görev yapamayacak. Diego Perrotti ve Mesut Özil'in sakatlıklarıdan dolayı Beşiktaş karşısına çıkamayacağı ifade edildi. Sinan Gümüş ve Sadık Çiftpınar'ın durumunun ise yarın netleşeceği belirtildi.