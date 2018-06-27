Köyceğiz'de plaj hentbolu nefes kesti

Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ, ()

KÖYCEĞİZ'de bu yıl 21'incisi düzenlenen Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbol Turnuvası törenle başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve saygı duruşuyla start alan organizasyonda halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Köyceğiz kordonunda düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından Delta Plajı'nda eski milli hentbolculardan oluşan takım ile Köyceğiz Belediyesi Hentbol Takımı gösteri maçında karşılaştı. Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, organizasyonun bu yıl 21'incisini düzenlediklerini kaydederek, "Köyceğiz Belediyesi'nin hentbol takımı 1. Lig'e çıktı. Hedef Süper Lig. Bu, 21 yılda kazanılan birikimlerin sonucu" dedi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Hentbol Teknik Kurul Başkanı Serdar Eler, turnuvanın 1998 yılında 9 takımla başladığını şu anda 35 takıma ulaştığını belirterek, "Bu şampiyonayı yaparken keyif alıyoruz. Katılan bütün üniversitelere iyi niyetlerinden ve hentbol sevgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan da "Şampiyonaya adını veren merhum hocamız Yaşar Sevim'i rahmetle anıyoruz. Köyceğiz ile hentbolcuları buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız gelecek yıllarda turnuvayı uluslararsı bir seviyeye taşımak" ifadelerini kullandı.

