Korkuteli son sette kaybetti

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - VOLEYBOL Erkekler Bölgesel Lig Müsabakalarında Korkuteli Belediyesi Voleybol Takımı, Gazipaşa Kahyalar Voleybol Takımı'na 3-2 yenildi.

Korkuteli'de devam eden Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol Erkekler Bölgesel Lig Müsabakaları kapsamında Korkuteli Belediyesi Voleybol Takımı, Gazipaşa Kahyalar Voleybol Takımı ile karşılaştı. Maçın ilk setini Korkuteli Belediyesi 25-22 önde tamamladı. İkinci seti 25-20 kazanan Gazipaşa takımı durumu 1-1 yaptı. Üçüncü set 25-18 Gazipaşa takımı, dördüncü set ise 32-30 skorla Korkuteli takımı kazanınca setlerde durum 2-2 oldu. Çekişmeli geçen tie-break setini 15-12 alan Gazipaşa Kahyalar Voleybol Takımı maçı da 3-2 kazandı.

Maçı Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Halil Kara, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Ömer İşlek, Korkuteli Belediyespor futbol takımı ve vatandaşlar izledi.

Korkuteli Voleybol Takımı Antrenörü Recep Hekimoğlu, "Kıl payı galibiyeti kaçırdık. Özellikle 4'üncü sette durumu 2-2 yaptıktan sonra tie-break setinde 3-2 yenildik. Oyuncularımı kutluyorum. Alanya Bahçeşehir Koleji maçını kazanmak için sahaya çıkacağız. Tüm sporseverleri Recep Gürbüz Spor Salonu'na bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI