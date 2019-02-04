Korkuteli son dakikada güldü

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA Süper Amatör'de mücadele eden Korkuteli Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Muratpaşa Belediyespor'u son dakikada attığı penaltı golüyle 2-1 yenmeyi başardı.

Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan zorlu maçı Samet Yaşar Koç, Furaz Bülgen, Orçun Özer hakem üçlüsü yönetti. Maçı, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Korkuteli Belediyespor Kulüp Başkanı Muharrem Yavuz, siyasi parti temsilcileri ve taraftarlar izledi. Maça Korkuteli Belediyespor başladı. Maçın 8'inci dakikasında Korkuteli Belediyesporlu Metecan Takı'nın kullandığı serbest vuruşta gol geldi: 1-0. 24'üncü dakikada Muratpaşa Belediyespor'dan Yusuf Can Karakaş durumu eşitledi: 1-1. İlk yarı da bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Korkuteli Belediyespor ve Muratpaşa Belediyespor net pozisyonları harcadı. Maçın 90+5'in dakikasında Korkuteli Belediyespor'dan Metecan Takı penaltıdan takımını öne geçirdi: 2-1. Korkuteli Belediyespor'da maçı bu skorla kazandı.

Korkuteli Belediyespor aldığı galibiyetle puanını 19'a çıkarırken, Muratpaşa Belediyespor 21 puanda kaldı. Maçta Korkuteli Belediyespor'dan Ufuk ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maç sonu açıklama yapan Korkuteli Belediyespor Antrenörü Bayram Kutlu, "Rakibimiz çok dirençli bir oyun ortaya koydu. Son dakikada gelen golle sahadan 3 puanla ayrıldık. Şimdi önümüzdeki maçlara bakıyoruz" dedi.

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