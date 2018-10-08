Korkuteli son dakika golüyle kazandı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA Süper Amatör'de Korkuteli Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Manavgatspor'u son dakikada attığı golle 4-3 yenmeyi başardı. Korkuteli Belediyespor 4 maç sonra ilk puanını aldı.

Süper Amatör'de Korkuteli Belediyespor ile Manavgatspor karşılaşması Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadı'nda oynandı. Maça Korkuteli Belediyespor başladı. Maçın 35'inci dakikasında Hasan Nur Doğan ile Korkuteli Belediyespor 1-0 öne geçti. İlk yarı Korkuteli Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Manavgatspor, karşılaşmanın 50'inci dakikasında Volkan Çağlar'ın golüyle durumu eşitledi: 1-1. Korkuteli Belediyespor, 58'inci dakikada Mete Can Takı ile durumu 2-1'e getirdi. Ataklarını sürdüren Korkuteli Belediyespor, 64'üncü dakikada Hasan Nurdoğan ile durumu 3-1 yaptı. 78'inci dakikada Manavgatspor, Emrah Tunçbilek'in attığı golle durumu 3-2 yaptı. Ataklarını sürdüren Manavgatspor, 89'uncu dakikada Mert Dereli'nin attığı golle skoru yeniden eşitledi: 3-3. Maçın 5 dakikalık uzatma devresinde Korkuteli Belediyespor Ersin Varol'un attığı golle skoru 4-3'e getirdi. Karşılaşma Korkuteli Belediyespor'un galibiyetiyle sona erdi. Korkuteli Belediyespor 4 hafta sonra ilk puanını almış oldu.

Maç sonu açıklama yapan Korkuteli Belediyespor Antrenörü Bayram Kutlu, "Rakibimiz çok dirençli bir oyun ortaya koydu. Son dakikada gelen golle sahadan 3 puanla ayrıldık. Şimdi önümüzdeki maçlara bakıyoruz" dedi.

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