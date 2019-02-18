Korkuteli son dakika gölüyle güldü

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA Süper Amatör'de mücadele eden Korkuteli Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Mahmutlarspor'u son dakikada attığı penaltı golüyle 2-1 yenmeyi başardı.

Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan zorlu maçı Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Korkuteli Belediyespor Kulüp Başkanı Muharrem Yavuz, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Halil Kara, siyasi parti temsilcileri ve taraftarlar izledi. Maça Mahmutlarspor başladı. İlk yarıda karşılıklı atakları değerlendiremeyen her iki takım soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

Maçın ikinci yarısında Korkuteli Belediyespor atak başladı ve 53'üncü dakikada Metecan Takı ile 1-0 öne geçti. Golün 3 dakika sonrası Mahmutlarspor'dan Metin Telle durumu eşitledi: 1-1.

Maçın 90+5'inci dakikasında Korkuteli Belediyespor Metecan Takı'nın penaltı golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşma Korkuteli Belediyespor'un galibiyetiyle sona erdi.

Korkuteli Belediyespor aldığı galibiyetle puanını 23'e çıkartırken, Mahmutlarspor 19 puanda kaldı.

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