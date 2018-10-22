Korkuteli sahasında Finike'ye mağlup etti

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA Süper Amatör'de Korkuteli Belediyespor sahasında Finike Belediyespor'u 3-1 yendi.

Antalya Süper Amatör'de mücadele eden Korkuteli Belediyespor kendi sahasında Finike Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşmayı Gürhan Ekinci, Emre Okumuş, Berkay Arslan hakem üçlüsü yönetti. Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan zorlu maça Korkuteli Belediyespor başladı. Maçın 4'üncü dakikasında Hamza Yapıcı'nın attığı golle Korkuteli 1-0 öne geçti. 21'inci dakikada Finike Belediyespor, Sercan Çeliker ile durumu eşitledi: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Korkuteli Belediyespor 48'inci dakikada Mete Can Takı'nın attığı golle durumu 2-1 yaptı. 56'ncı dakikada Mete Can Takı takımının 3'üncü kendisinin 2'nci golünü atarak durumu 3-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Korkuteli Belediyespor, Finike Belediyespor'u 3-1 yenerek ikinci galibiyetini aldı ve 6 puana yükseldi.

72'nci dakikada Korkuteli Belediyespor'dan Hamza Yapıcı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmayı Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Ak Parti İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, Kulüp Başkanı Muharrem Yavuz ve çok sayıda Korkuteli taraftarı da izledi.

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