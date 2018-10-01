Korkuteli, Paşa'ya yenildi

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA Süper Amatör'de Korkuteli Belediyespor deplasmanda Muratpaşa Belediyespor'a 3-1 yenildi.
Antalya Zeytinköy Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan Muratpaşa Belediyespor, 29'uncu dakikada Mahsum ile 1-0 öne geçti. Muratpaşa Belediyesopr ataklarına cevap veren Korkuteli Belediyespor, 35'inci dakikada Hamza ile penaltı kaçırdı. Muratpaşa Belediyespor'da Deniz Kolat kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı Muratpaşa Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Korkuteli Belediyespor'da 57'nci dakikada Okan Çakır kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bıraktı. Ataklarını sürdüren Korkuteli Belediyespor, 65'inci dakikada Ufuk'un golüyle durumu 1-1'e getirdi. 70'inci dakikada Muratpaşa Belediyespor'da Mahsum takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-1. 82'nci dakikada Muratpaşa Belediyespor'dan Yusuf Can'ın attığı gol skoru belirledi: 3-1.
Karşılaşmaya Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Korkuteli Belediyespor'un yeni yönetimi ve Korkuteli taraftarı maça yoğun ilgi gösterdi.
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