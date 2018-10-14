Korkuteli deplasmanda farklı yenildi

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA Süper Amatör'de mücadele eden Korkuteli Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Mahmutlarspor'a 5-1 yenildi.

Antalya Süper Amatör'de 5. hafta maçında Alanya Kestel Stadı'nda Mahmutlarspor ile Korkuteli Belediyespor karşılaştı. Maça iyi başlayan Mahmutlarspor 5'inci dakikada Necati Sipahi ile 1-0 öne geçti. Mahmutlarspor ataklarına cevap veren Korkuteli Belediyespor, karşılaşmanın 12'nci dakikasında Murat Düdüllü ile durumu eşitledi: 1-1. 19'uncu dakikada Mahmutlarspor'da Metin Telle'nin attığı golle durum 2-1'e geldi. Ataklarını hızlandıran Mahmutlarspor, 38'inci dakikada Hasan Karaduman ile durumu 3-1 yaptı. İlk yarı Mahmutlarspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarıda Korkuteli Belediyespor'da Hamza Yapıcı, Emre Demirer ve Sait Toptaş sakatlanarak oyundan çıktı.

İkinci yarıya da atak başlayan Mahmutlarspor, 84'üncü dakikada Metin Telle'nin attığı golle farkı artırdı: 4-1. Mahmutlarspor 89'uncu dakikada Hasan Karaduman'ın attığı golle durumu 5-1 yaptı. Karşılaşma Mahmutlarspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

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