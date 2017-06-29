Konfederasyonlar Kupası 2 Temmuz'da Almanya İle Şili Arasında Oynanacak

Leon Goretzka'nın 6. ve 8. dakikalarda attığı iki golle maça fırtına gibi başlayan Almanya, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Panzerler, maçın 59. dakikasında Timo Werner'le farkı 3'e çıkardı. Meksika 89. dakikada Fabian'la durumu 3-1'e getirdi ancak bu gole cevap gecikmedi. 90+1. dakikada Younes skoru 4-1'e yaptı ve maçın sonucunu belirlemiş oldu.

FİNAL 2 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ SAAT 21.00'DE

2017 Konfederasyonlar Kupası final maçında Almanya ile Şili, 2 Temmuz Pazar günü TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek. Aynı gün oynanacak olan üçüncülük karşılaşmasında Portekiz ile Meksika kozlarını paylaşacak. Maç TSİ 15.00'te oynanacak.