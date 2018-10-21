İZMİR, ()

KADINLAR Futbol 1. Ligi'nin ilk haftasında Trabzon İdmanocağı ile karşılaşması gereken Konak Belediyespor'un rakibi sahaya çıkmadı. Trabzon İdmanocağı'nın kadrosunu kuramadığı gerekçesiyle Atatürk Stadı 1 No'lu Yan Saha'da saat 11.00'de başlaması gereken mücadeleye gelemediği bildirildi. Maç saatinde sahada hazır bulunan İzmir temsilcisinin Futbol Federasyonu tarafından hükmen 3-0 galip ilan edilmesi bekleniyor. İlk haftayı maç yapmadan geçen mavi-beyazlılar, gelecek hafta yine sahasında Hakkarigücüspor'la karşılaşacak.