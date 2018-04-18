Konak Belediyesi'nden Halkapınar'a müthiş tesis

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

KONAK Belediyesi tarafından Halkapınar Mahallesi'nde inşaa edilen Halkıpınar Spor Tesisleri'nin açılışı törenle gerçekleştirildi. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Gıda Çarşısı yanında daha önce bit pazarı ve hayvan pazarı olarak kullanılan 27 bin 105 metrekarelik alanı kıymetli bir tesise dönüştürdüklerini ifade ederek, "Amatör spor kulüplerimizin talepleri doğrultusunda ilçemize yeni spor tesisleri kazandırmaya devam ediyoruz. Bulduğumuz her boş alanı, çocuklarımızın spor yapabileceği alan haline getirmek görevimiz. Geçtiğimiz günlerde Gültepe Spor Tesisleri'nin temelini atmıştık, eylül ya da ekim ayında faaliyete geçecek. Halkapınar'daki bu alanı da hem spor alanı hem de yeşil alan olarak değerlendirdik. İlçemizdeki 25 amatör spor kulübüne hayırlı olsun" dedi.

Genç nesillerin birine uyumlu, çalışarak ve disiplinli bir şekilde zafere ulaşabileceğini anlatan Sema Pekdaş, "Spor bize bunları sağlıyor. Spor yaparak başarır ve kazanırız. Spora destek veriyoruz, bu alanlarda geleceğin yıldız sporcularını yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Akbulut, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a plaket verirken, Halkapınar Mahalle Muhtarı Mehmet Uzundal ise Pekdaş'a çiçek verdi. Pekdaş'a ayrıca Ülküspor forması hediye edildi. Açılışa CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve CHP İl Başkan Yardımcısı Memet Kayhan Günal da katıldı. Tesiste 150 kişilik tribün, aydınlatmalı halı saha, soyunma odaları, idari ofisler, kaferterya ve otopark da yer alıyor.

Minik öğrenciler yarıştı

HALKAPINAR Spor Tesisleri'nin açılışında minik ilkokul öğrencileri Bebestad oyunlarında hünerlerini sergiledi. Yarışmalar sonunda 80. Yıl Eşrefpaşa İlkokulu birinci, Müdafaa-i Hukuk İlkokulu ikinci, Başöğretmen İlkokulu ise üçüncü oldu. Etkinlikte çocuklara pamuk şekeri, şeker macunu ve dondurma ikram edildi. Minikler palyaçolar ve eğlenceli müzikler eşliğinde keyifli bir gün yaşadı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutladı.

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