Komşu derbisini Demre kazandı

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA 1. Amatör Lig 1. Grup'ta iki komşu ilçe takımının karşı karşıya geldiği maçta Demre Belediyespor, 1923 Kaşspor'u 4-1 yendi.

Demre Stadı'nda oynanan maçı Volkan Sayar, Mustafa Öz, Hüseyin Hüsnü Yolgider hakem üçlüsü yönetti. Maç, Demre'nin vuruşuyla başladı. 1923 Kaşspor'dan Abdurrahman 9. dakikada kornerden gelen topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1. Maçın 11. dakikasında Demrespor'un kazandığı penaltıyı Selman kullandı. Kaşspor kalecisi Bekir penaltıyı kurtardı. Maçın 31. dakikasında Demresporlu Feyyaz'ın düşürülmesiyle Demrespor bir kez daha penaltı kazandı. Penaltı atışını Feyyaz kullandı. Kaşspor kalecisi Bekir ikinci penaltıyı da kurtardı. Maçın 40. dakikasındaki Demrespor atağında Olkan yaptığı sert vuruşla durumu 1-1 yapan golü attı. İlk yarı böyle tamamlandı.

İkinci yarının 60 ve 61. dakikalarında Kaşspor, Harun ve Hasan'la iki net gol pozisyonundan yararlanamadı. Demrespor'dan Olkan 60 ve 77. dakikalarda kaydettiği golle skoru 3-1'e taşıdı. Maçın 89. dakikasında Demrespor atağında Feyyaz topu ağlara göndererek durumu 4-1 yapan golü attı. Maç Demrespor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Demrespor puanını 30'a çıkardı ve play-off'a kalma umudunu son iki haftaya taşıdı. 1923 Kaşspor ise 13 puanda kalarak ligde kalma umudunu sürdürdü.

Maçta Demrespor'dan Onurhan, Batuhan, Feyyaz ve Hüseyin, 1923 Kaşspor'dan Bekir ve Yusuf Can sarı kart gören futbolcular oldu.

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