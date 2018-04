Kocaman: "Adaletli olan; maçın kaldığı yerden aynı şartlarda devam etmesi"

"Kan yok kardeşim!"

"Yakında futbolu bırakacağım"

"Küfür edenleri şiddetle kınıyorum"

"Arsız birisi olsam, hükmen kazanmamız gerekiyor derim"

"Türkiye standartlarında tatil edilecek bir maç değil"

"Finale gidecek takım, o sahadan çıkmalı"

"Mehmet Topal, Hasan Çetinkaya değersiz mi?"

"Olayların kaynağının Tolga olduğu gözüküyor"

"Herkes ayağını denk alsın"

"TFF doğru kararı verip hakkaniyeti sağlamak zorunda"

Ali DANAŞ - Mustafa AKIN / İSTANBUL,()

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımının Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

Antalyaspor'un formda bir takım olduğunu belirten Kocaman, "Son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik almışlardı. Sezon başında şampiyonluk isteyip flaş transferler yaparak sonrasında dağılarak, Hamza hocayla çıkış yakalayan bir ekip. Şu anda küme düşme stresinden uzak kalmaya çalışıyorlar. Akhisar maçıyla kaybettiğimiz kontrol vardı. Rakiplerimizin puan kaybını beklemekten başka seçeneğimiz yok. Rakiplerimiz bu hafta maçlarını kazandı. Akışkan bir oyun olmamasına rağmen maçın başında arka arkaya golleri bulduk. 3'üncü golü de attık, tamamen Antalyaspor'un kırılacağı anda golün iptal edilmesi yanlış bir karar oldu. Biz golü aradık. 2-0 olmasına rağmen oyunu kontrol etmemiz gerekiyordu. 2-0 öndeki bir takımdan ziyade hala skor arayan bir takım hüviyetindeydik. Antalyaspor direkt oyuna başladı. Önce topun kontrolünü aldılar ve rahat bir oyun sergilemeye başladılar. Sezona damga vuran olaylardan biri daha gerçekleşti ve ayağımızdaki topla Antalyaspor'u maçın içine çektik. Savruk ataklar yaptık sonrasında. İkinci yarıda Antalyaspor'u oyundan düşürmek istedik. Topu kontrol ettik ve sonrasında farkı artırabilecek çok pozisyon yakaladık. Ligin gidişatında gösteriyor ki bazı takımlara karşı ikili averajda gerideyiz, bazılarına karşı üstünüz. Galatasaray'a karşı da genel averajla sonuçlanabilir lig. Bu ritmi yakalamışken 1-2 fırsatı da heba ettiğimiz söylenebilir" dedi.

"KÜFÜR EDENLERİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

Fenerbahçeli taraftarların Şenol Güneş ve Beşiktaş'a yönelik küfürlü tezahüratlarını değerlendiren Kocaman, "Şiddetle kınıyorum. Küfürün ne Fenerbahçe'ye, ne Galatasaray'a ne de Beşiktaş'a yakıştığını düşünmüyorum, hiçbir insana yakıştığını düşünmüyorum. Yıllardır bunu söylüyorum. Şenol Güneş'e de yapılmasını kınıyorum, herkese yapılmasını kınıyorum. Bana da yapılmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"ARSIZ BİRİSİ OLSAM, HÜKMEN KAZANMAMIZ GEREKİYOR DERİM"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Kocaman, yarım kalan Beşiktaş mücadelesi ile ilgili şöyle konuştu:

"Arsız birisi değilim. Arsız birisi olsam Beşiktaşlılar sahadan çıktı, bizi hükmen kazanmamız gerekiyor diyeceğim. Ama burada adaletli olan şey, maçın kaldığı yerden aynı şartlarda devam etmesi. Uzatmaya da gerek yok. Saha içinde bugüne kadar gördüğümüz, kınadığımız ancak ne yazık ki kanıksadığımız, her statta olan şeyler. Bine yakın, belki daha fazla maça çıkmışımdır. Her maça, her atmosfere çıktım. O gün yapılanlar, Türkiye standartlarında tatil edilecek bir maç değil. Maçın tatil edilmesindeki ana etken, Şenol hocanın yere düşmesi, girerken de suyun etkisiyle sendelemesi gibi gözüküyor. TFF'nin acilen bu maçın kaldığı yerden devamı için, ki ben bunu avantajlı olarak da görmüyorum. Biz 10 kişiyken orada 2-1 öne geçtik, onların da bu kudreti var. Finale gidecek takım, o sahadan çıkmalı. Olağan dışı olan maçta, 4 korner bayrağının çevresine yerleşmiş Fenerbahçeli olduğu iddia edilen kitle. Çünkü ben gidiyorum, oyuncular gidiyor, kaptan gidiyor, yapmayın diyoruz ama devam ediyorlar. 2-2'nin verdiği bir avantaj var, 10 kişi oynuyorlar. Bu taraftar sistematiğine aykırı bir durum. Maçın tatil edilmesini isteyen bir grup yerleştirilmiş gibiydi."

"MEHMET TOPAL, HASAN ÇETİNKAYA DEĞERSİZ Mİ?"

Beşiktaşlı hiçbir futbolcuya şiddet olmadığının altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Şenol Güneş'e geçmiş olsun diyorum, kesinlikle kimseye bir şey atılmasını istemiyorum. Ama Şenol Güneş'in herkes kadar değeri var. Mehmet Topal, Hasan Çetinkaya değersiz mi, kimsenin değeri yok mu. Olayları bu taraflara götürmemek lazım. Ben kaldığı yerden devam edilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Er meydanı burası. Kazanırlarsa ilk tebrik eden biz oluruz, kaybederlerse de ilk geçmiş olsun diyen yine biz oluruz" diye konuştu.

"OLAYLARIN KAYNAĞININ TOLGA OLDUĞU GÖZÜKÜYOR"

Şenol Güneş'in kafasında kanama olmadığını belirten Kocaman, "Maçın iptali ya da maç hakkındaki verilecek karar, sanki Şenol hocanın kafasındaki dikişler ve sonradan ki kan mı demek lazım, bir şeyler sürülmüş ve 5 dikiş üzerinden yürüyor. Fenerbahçe vahşeti, uluslararası yankı yaratması, bunun üzerinden yürüyor. Ben direkt hocanın yanına koştum yardım iç güdüsüyle. Hasan Çetinkaya ile beraber gittik. Herhangi bir şey var mı diye sorduk, bir şey olmadığı söylendi rahatladık. Kimsenin canının yanmasını istemiyorum. Sonra seyircilere tepki göstermeye başladık yapmayın diye. Oğuzhan'ı söyledim. Oğuzhan'a yerine otursana, ceza alacaksın boşu boşuna dedim. Sonra Mustafa'yı gördüm aynısını söyledim, bunlar rakip oyuncular. Arkasından Şenol hocanın gittiğini gördüm ve göğsüne bir suyun geldiğini gördüm. Sonra Tolga'nın çıktığını gördüm, ki sonradan gördüğümüz görüntülerde olayın kaynağının Tolga olduğu gözüküyor. Tolga'ya sakin olun dedim, hocam görmüyor musun neler olduğunu dedi, ben de görüyorum berbat bir durum ama Türkiye'de olan bu dedim" ifadelerini kullandı.

"KAN YOK KARDEŞİM!"

Şenol Güneş'in soyunma odasına sağlıklı gittiğini söyleyen Kocaman, "Hoca odaya giderken sağlıklı şekilde gidiyor, oradan sedyeyle ve ambulansla çıkıyor. Kafasına gelen cisim para gibi görünüyor. Ama kan yok kardeşim. Bu bölgeye pens atılıyorsa, bu kanar. Bence sağlıksız bir durum bu. Hoca bilincini kaybettiyse eğer, içeride bir şey yapıldı. Bu Fenerbahçe'ye mal edilmemeli. Desinler ki 'Aykut sen yanılıyorsun kardeşim', futbolu da bırakmaya hazırım" dedi.

"HERKES AYAĞINI DENK ALSIN"

Maçın tatil edildiğini sonradan duyduklarını belirten Aykut Kocaman, "Hakemle temas etmeye çalışıyorduk. Çıkan görüntülerde Gökhan Gönül'ün de 'Aman içeriye gidelim ceza alırız' dediği görülüyor. Ortada bir hata var ve düzeltilmesi gerekiyor. Beşiktaş için de, Fenerbahçe için de, Şenol Güneş gibi son dönemde büyük başarıları olan birisi için de bu olayın düzeltilmesi gerekiyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu kulüp bu kadar medya manipülasyonlarıyla oynanacak bir kulüp değil. Tarih boyunca da olmadı. Herkes ayağını denk alsın, olmayan bir şeyle Fenerbahçe'yi kimse suçlamasın. Saha içindeki olaylardan dolayı şahsım adına herkesten özür diliyorum. Ama olmayan şeyleri de olmuş gibi göstermeye çalışmasınlar" açıklamasında bulundu.

"YAKINDA FUTBOLU BIRAKACAĞIM"

Basın mensuplarının soruları üzerine sözlerini sürdüren Kocaman, "Burada 2 muhabirsiniz ve emekçi insanlarsınız. Bu sözlerim sizlere değil. Sezon başında futbola bakışımın futbol yorumcularından farklı olduğunu söyledim. Benden farklı düşünenlere saygı duyuyorum. Onlarla her türlü tartışmaya hazırım ve anlatabildiğim kadarını da anlatmaya hazırım. Bazı isimler var ki kurumunuzda, o zirzoplar hayatımda hiçbir zaman olmayacak. Herkese çirkeflik yapmaya çalışan bu insanlar hiçbir zaman hayatıma giremeyecek. Zaten yakında futbolu da bırakacağım. Evden işe işten eve gitmeye çalışıyorum. Futbol dünyasını kirleten zihinler bu zihinler" dedi.

"HAKEM OLAYI ŞENOL GÜNEŞ'İN YERE DÜŞMESİNE BAĞLIYOR"

Böyle bir ortamda çalışmanın kimseye mutluluk getirmeyeceğinin altını çizen tecrübeli teknik adam şu ifadelere yer verdi:

"Zaten köklü bir karar alacağım yakında. Beşiktaş'ın soyunma odasına hakemden önce gittiği için hükmen mağlup olması gerekiyor. Ama hakkaniyetli olmak gerek ve maçın devam etmesi gerekiyor. Çünkü sözlerimin başında da söyledim, arsızlık yapmak istemiyorum ve Türkiye Kupası finalistinin sahadan çıkması gerektiğini düşünüyorum. Şenol hoca, hukukumuz olan bir insan. Direkt yanına gittim olay olunca. Hoca içeri gitmişti ve sonrasında sedye ve ambulansla çıktı. Ben soyunma odasında ne olduğunu bilmiyorum. Bunun açıklanması gerekiyor. Hocaya su atılıyor ve yere düşüyor. Sonrasında soyunma odasına gidiyor ve ardından sedyeyle çıkıyor. Hakem sanki olayı Şenol Güneş'in yere düşmesine bağlıyor. Beşiktaş soyunma odasında hocanın kafasına 5 pens atılması servis edildi. Bu kamuoyu oluşturmak için yapılan bir şeydi. Güçlülerin medya kontrolü çok yüksek. Bu hemen medyaya sunuldu ve insanların direkt olarak yargıda bulunmasına yol açıldı."

"TFF DOĞRU KARARI VERİP HAKKANİYETİ SAĞLAMAK ZORUNDA"

Fenerbahçe için hükmen mağlubiyet verilme ihtimalinin olmadığını belirten Aykut Kocaman, "TFF doğru kararı verip hakkaniyeti sağlamak zorunda. Bu sonucun çıkmasıyla ilgili hiçbir neden yok. Ben gördüğümü ve olanları anlatıyorum" şeklinde konuştu.

Son olarak her şeyin net bir şekilde ortada olduğunu belirten Kocaman, "Baskın basanındır deyiminin biraz arkası gibi oldu davranış biçimleri. Maçın iptalini gerektirecek hiçbir şey yok ortada. Türkiye'yi biraz biliyorsak iptali gerektirecek hiçbir şey yoktu ortada" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Aykut Kocaman'ın açıklamaları