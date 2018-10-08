Kızılcabölükspor içerde başka

DENİZLİ, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon dış sahada galibiyeti bulunmayan Kızılcabölükspor, evinde ise 3'te 3 yaparak zirveye ortak oldu.

Deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Denizli temsilcisi, iç sahada Çatalcaspor'u 3-1, Adıyaman 1954'ü 5-0 ve son olarak Elaziz Belediyespor'u ise 4-0 yendi. Evinde 3 karşılaşmada 12 gol atarak kalesinde yalnız 1 gol gören Kızılcabölük, grupta 11 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekibin lider Yeni Orduspor'la arasında yalnız 1 puan fark var.

