Kızılcabölükspor'da Yalçın mutlu

DENİZLİ, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında 3. sırada tamamlayan Kızılcabölükspor'da teknik direktör Ali Yalçın, başarılı bir periyot geçirdiklerini söyledi.

Ara transfer dönemine hızlı başlayıp 4 takviye yapan Denizli temsilcisinde Yalçın, "Sezona başlarken hedefimiz hızlı futbol oynayan, bol gol gol atan ve izleyenlere keyif veren bir takım yaratmaktı. Bu periyotta bunu başardık ve neler yapabileceğimizi gösterdik. Sakatlıklar ve cezalı oyuncularımızın olduğu kısa bir dönemde inişler de yaşadık ama üst sıralardan hiç kopmadık. Hedefimiz zaten her zaman için Play-Off hattının içinde yer alabilmekti ve ilk yarı itibari ile bunu da başardık. Grubumuzda çok güçlü il, belediye takımları var. Birçok şampiyonluk adayı bulunuyor. Bu rakipler arasında ligin ikinci yarısında da herkesin söz ettiği bir takım olacağız" dedi.