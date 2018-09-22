Kızılcabölükspor-Adıyaman 1954: 5-0

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Serkan Eryılmaz (xx), İsmail Semih İleri (xx), Mücahid Adem Çelebi (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Göksal (xxx) - Oğuzhan (xxxx) (Dk. 80 Emirhan xx), Samet (xxx), Ersin (xx), Emre (xx), Osman Berkay (xxx) (Dk. 69 İlyas xx), Muhammet (xx), Yenal (xxx), Ali (xxx), Tayfun (xx), Hüseyin (xxx) (Dk. 56 Gökhan xxx)

ADIYAMAN 1954: Mert Can (x) - Hakan (x) (Dk. 46 Hamza x), Semih (xx), Mehmet Ali (x), Osman (x), Murat (x) (Dk. 46 Muhammet x), Ahmet Tuna (x), Eşref (xx), Önder (xx), İsmail (x), İlhan (x)

GOLLER: Dk. 18, 34 ve 73 Oğuzhan, Dk. 66 Ali, Dk. 81 Emirhan (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Ahmet Tuna, Muhammet (Adıyaman 1954), Samet (Kızılcabölükspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kızılcabölükspor, sezonun ikinci galibiyetini evinde Adıyaman 1954'ü 5-0 yenerek, puanını 7'ye çıkardı. Semt Sahası'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 18, 34 ve 73'üncü dakikalarda Oğuzhan, 66'ncı dakikada Ali ile 81'inci dakikada Emirhan attı.

Maçtan öne çıkan dakikalar şu şekilde;

18'inci dakikada ev sahibi öne geçti. Kızılcabölükspor'un atağında Samet'in pasında topla buluşup ceza alanı içinde rakibine çalım atan Oğuzhan, düzgün vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

34'üncü dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Kızılcabölük'ten Emre, direk dibindeki Oğuzhan'a aktardı. Oğuzhan'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

66'ncı dakikada Samet'in attığı pası ceza sahası içinde iyi kontrol eden Ali, sert vuruşunda takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.

73'üncü dakikada defansın arkasına atılan topla rakip yarı alanına koşan ev sahibinden Gökhan, topu ceza alanına kadar sürükledi. Gökhan'ın yerden pas attığı Oğuzhan, boş kaleye plase vuruşunda topu ağlara gönderdi: 4-0.

81'inci dakikada oyuna 1 dakika önce giren Emirhan, Samet'in ortasını iyi takip edip skoru belirledi: 5-0.

(FOTOĞRAFLI)