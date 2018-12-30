Kışın ortasında denizde yarış

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

YÜZME Federasyonu'nun onayıyla İzmir'de ilk kez kışın denizde Türkiye Kış Yüzme Şampiyonası gerçekleştirildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Menderes Belediyesi, Menderes Kaymakamlığı ve Marathon Masters Spor Kulübü'nün katkılarıyla düzenlenen şampiyonaya 18-69 yaşları arasında Türkiye'nin farklı illerinden 120 erkek, 32 kadın olmak üzere toplam 152 sporcu katıldı. Özdere'deki bir otelin sahilinden başlayıp aynı yerde sona eren 1500 metrelik parkur sonunda kadınlarda birinciliği Deniz Kayadelen, ikinciliği Bengisu Avcı, üçüncülüğü ise Pınar Arpınar elde etti. Erkeklerde Berkal Sakal birinci olurken, Canberk Usta parkuru ikinci, Timüçin Güleç üçüncü sırada tamamladı. Yüzücüler 15 derece olan su sıcaklığından olumsuz etkilenmemek için wetsuit denilen özel giysilerle yüzdü.

Şampiyonada 25 hakem görev alırken, güvenlik önlemi olarak karada ambulans, sağlık ekibi, denizde 10 adet bot, sahil güvenlik, profesyonel dalgıçlardan oluşan can kurtaran hazır bulundu. Ayrıca Kuşadası Liman Başkanlığı tarafından deniz trafiğe kapatıldı. Manş Denizi'ni rekorla geçen İzmirli yüzücü Bengisu Avcı, organizasyonda ikinci olurken Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım yarışmada kulaç sallayanlar arasında yerlerini aldı. 50 yaşındaki bedensel engelli yüzücü Ziyap Ölker de yarışmayı başarıyla bitirerek alkış topladı. Tüm katılımcılara madalya verilirken kadınlarda dereceye girenlere ödüllerini Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, erkeklere ödüllerini İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk verdi.

(FOTOĞRAFLI)