Kırçiçeği Bodrum-Beşiktaş: 58-102

BODRUM, ()

SALON: Binnaz Karakaya

HAKEMLER: Fatih Güler (xx), Ozan Gönen (xx), Alican Alıcı (xx)

KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Beril (x), Aycan Birgül (x) 4, Deniz (x) 4, Carr (xxx) 26, Andrews (xx) 6, Fatma (xx) 5, Kübra (x) 2, Begüm (xx) 5, Ece Deniz (x), Esma (x) 4, İrem (x) 2

BEŞİKTAŞ: Bahar Çağlar (xx) 6, Esra (xx) 6, Kübra (xx) 6, Akhator (xx) 8, Mitchell (xxx) 23, Bahar Yapar (xx) 6, Mircheva (xxx) 25, Elif (x) 2, Hilal (x) 2, Nisa (xx) 6, Nurcan Ceren (x) 2, Melek (xxx) 10

1. PERİYOT: 14-32

İLK YARI: 30-57

3. PERİYOT: 41-85

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki tarihinin ilk sezonuna Canik Belediyespor'a deplasmanda yenilerek başlayan Kırçiçeği Bodrum, evinde Beşiktaş'a 58-102 mağlup oldu.

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu 14-32, ilk yarısı 30-57, üçüncü periyodu ise 41-85 sonuçlandı. Beşiktaş'ta Mircheva 25, Mitchell 23 sayıyla oynarken Bodrum'a Carr'ın 26 sayısı yetmedi. Bu skorla Kırçiçeği Bodrum oynadığı 2 maçta galibiyetle tanışamazken siyah-beyazlılar 2'de 2 yaptı.