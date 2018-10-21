Kınıkspor deplasmanda galip

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA Süper Amatör'de Kınıkspor deplasmanda Antalya Halspor'u 2-0 yenerek namağlup unvanını sürdürdü.

Antalya Halspor ile Kınıkspor, Antalya Zeytinköy 4 nolu sahada karşılaştı. Maçı Mazlum Doğan Bodur, Kadir Akıllı, Samet Sevinç hakem üçlüsü yönetti. Maç Antalya Halspor'un vuruşu ile başladı. Maçın ilk yarısında üstün oynayan taraf Kınıkspor oldu. Maçın 3, 25 ve 33. dakikalarında Kınıkspor'dan İskender üç gol pozisyonundan yararlanamadı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf yine Kınıkspor oldu. Ancak maçın 50. dakikasında Antalya Halspor'dan Ömer Ali net golü kaçırdı. Ömer Ali'nin şutunu Kınıkspor kalecisi Erdinç köşeden çıkardı. Maçın 52. dakikasındaki Kınıkspor atağında oluşan karambolde Ahmet Beki attığı sert şutla takımını deplasmanda 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 59. dakikadaki Kınıkspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Vahdet attığı şutla farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 67. dakikada Kınıkspor'dan Mahamadi, ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Maçın bu dakikasından sonra karşılıklı ataklar başka gol getirmedi. Maç Kınıkspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Kınıkspor ligde oynadığı 5 maçı da kazanarak 15 puan topladı. 6 maçta kendisi gibi namağlup olan Kestel Belediyespor'un ardından ligde maç eksiğiyle ikinci sırada yer alan Kınıkspor 5 maçta 9 gol attı. Kınıkspor ligde kalesinde gol görmeyen tek takım pozisyonunda.

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