Kınıkspor deplasmanda farklı kazandı

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA Süper Amatör'de Kınıkspor deplasmanda Erdem Gençlik ve Spor'u 4-0 yendi.

Erdem Gençlik ve Spor ile Kınıkspor maçı Yeşilbayır Stadı'nda oynandı. Maçı Hidayet Zeybek, İhsan Delice, Ali Öztürk hakem üçlüsü yönetti. Maçın ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçti. Maçın 25. dakikasından sonra Kınıkspor sağlı sollu ataklarla rakibi bunalttı. Maçın 42. dakikasında Kınıkspor'dan sahanın yıldızı İskender, attığı şutla takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı 1-0 Kınıkspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Kınıkspor oldu. 54. dakikada Kınıkspor'dan Seydi Eren ceza sahası içinde topa sert vurdu: 0-2. Maçın 60. dakikasında Kınıkspor'dan İskender attığı şutla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3. Karşılaşmanın 70. dakikada Kınıkspor'dan İskender kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı: 0-4. Maç Kınıkspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kınıkspor aldığı bu galibiyetle puanını 9'a çıkardı ve grupta averajla 3. sıraya yükseldi. Erdem Gençlik ve Spor ise 4 maçtan da yenilgiyle ayrılarak henüz puanla tanışamadı.

Maçta Kınıkspor'dan İsa ve Abdülkadir, Erdem Gençlik ve Spor'dan Kenan ve Atakan sarı kart gördü.

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