Kınıkspor'dan 3 gollü galibiyet

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA Süper Amatör'de şampiyonluk mücadelesi veren Kınıkspor, kendi sahasında oynadığı ikinci yarının ilk maçında Beymelek Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaş Kınık Stadı'nda oynanan maçı Ömer Faruk Turtay, Furaz Bülgen, Fırat Olgun hakem üçlüsü yönetti. Maçın saha komiserliğini ise Ayşe Tomul yaptı. Kınıkspor'un vuruşuyla başlayan maçın ilk tehlikeli atağı Beymelek'ten geldi. Maçın 9. dakikasında Beymelek'ten Ali Kayhan'ın gollük şutunu defans çizgiden çıkardı. Maçın 16. dakikasında Kınıkspor'dan Ayetullah'ın sert şutunu, Beymelek kalecisi Uğur kornere attı. 18. dakikada Kınıkspor'dan Ayetullah kaleciyi de geçerek yaptığı vuruşta topu auta attı. 20. dakikada Kınıkspor'dan Yılmaz'ın şutu auta gitti. 27. dakikada Kınıkspor'dan Ahmet yapılan ortada kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. Maçın 37. dakikasında Kınıkspor'dan Yılmaz, 30 metreden çok sert vurarak topu doksan tabir edilen noktadan ağlara gönderdi: 2-0. İlk yarı 2-0 Kınıkspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 55. dakikasında Beymelekspor'dan Özgür müsait pozisyonda topu auta attı. 60. dakikada bu kez Kınıkspor'dan Özgür'ün aşırtma vuruşu direkten döndü. Maçın 66. dakikasında Kınıkspor'dan Ahmet attığı sert şutla takımının üçüncü, kendisinin ikinci golünü attı: 3-0. Maçın 83. dakikasında Kınıkspor'dan Tufan'ın şutunu defans çizgiden çıkardı. Maç Kınıkspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçta Beymelek Belediyespor'dan Arat 70. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kınıkspor'dan Bilal ve Hani, Beymelek'ten Berk maçta sarı kart gören futbolcular oldu.

Kınıkspor aldığı bu galibiyetle puanını 32'ye çıkararak, grupta ikinci sıradaki yerini korudu. Beymelekspor ise 11 puanda kaldı.

FOTOĞAFL