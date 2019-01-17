Kınıkspor'da 8 yeni transfer

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA Süper Amatör'de mücadele eden Kınıkspor ikinci yarıya 8 yeni futbolcu transfer ederek başladı.

Antalya Süper Amatör'de 32 puanla ikinci sırada bulunan Kınıkspor, kadrosunu yeni futbolcularla güçlendirdi. Kınıkspor, Kocaeli Büyükderbentspor'dan sol kanat oyuncusu Özgür Balık, sol bek oyuncusu Mehmet Ali Kurun, stoper Bilal Demir, 1930 Bafraspor'dan forvet oyuncusu Ahmet Berk Mutlu, Mezopotamyaspor'dan sağ bek Hami Tarhan, kaleci Özgür Candan, İncirliova Belediyespor'dan forvet arkası Veli Çınkı'yı kadrosuna kattı.

Kınıkspor Başkanı Necdet Palaz, "Yılladır Kınıkspor olarak hedefimiz Bölgesel Amatör Lige yükselmek. Bu hedefimizi bu sezon gerçekleştirmek istiyoruz. Takımın eksik ve aksayan bölgelerine yeni transferler yaptık. Şu anda lider Kestel Belediyespor'la aramızda 7 puan fark var. Bu farkı kapatmak için mücadele edeceğiz. Yeni transfer ettiğimiz 8 arkadaşımız da direkt oynayacak konumda. Kalan 11 maçta Kınıkspor olarak hedefimize varmaya çalışacağız" dedi.

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