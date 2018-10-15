Kınıkspor 3 puanı tek golle aldı

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA Süper Amatör'de Kınıkspor, Kumluca Belediyespor'u 1-0 yendi.

Kaş Kınık Stadı'nda oynanan maçı Seyfettin Ünal, Alican Alp, Fevzi bulur hakem üçlüsü yönetti. Maç, Kınıkspor'un vuruşu ile başladı. 10. dakikada Kınıkspor'dan Ahmet net gol pozisyonundan yararlanamadı. Kumluca Belediyespor 20. dakikada Osman, 30. dakikada Fırat'la iki gol pozisyonundan yararlanamadı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Kınıkspor oldu. 60. dakikada Kınıkspor'dan Vahdet, 69. dakikada İskender net gol pozisyonundan yararlanamadı. 76. dakikada Kınıkspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Ahmet, topu doksana göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Maç da Kınıkspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta Kınıkspor'dan İskender, Ahmet, Recep ve Erdinç; Kumluca Belediyespor'dan Osman ve Hüseyin sarı kart gören futbolcular oldu.

Kınıkspor aldığı bu galibiyetle dörtte dört yaparak ligde 12 puanla ikinci sıraya yükseldi. Kumluca Belediyespor ise 9 puanda kaldı.

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