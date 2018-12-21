Khimki - Darüşşafaka Tekfen: 85-84

İSTANBUL () - THY Avrupa Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Rusya'nın Khimki takımına 85-84 mağlup oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Mytishchi Arena'da oynanan müsabakaya hücumdaki etkin oyunuyla başlayan ev sahibi takım, ilk periyodu 30-18 önde geçti. İkinci periyotla birlikte savunmasını sertleştiren ve hücumda üst üste basketlere imza atan Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 2 sayı farkla geride gitti: 45-43.

Üçüncü çeyrekte vites yükselten Rus temsilcisi, farkı yeniden çift hanelere taşımayı başararak maçın final periyoduna 12 sayı farkla üstün girdi: 69-57. Mücadelenin son çeyreğinde Darüşşafaka Tekfen yeniden oyuna ağırlığını koyarken, karşılaşmanın bitimine 13 saniye kala öne geçmeyi de başardı: 83-84. Bitime 1.1 saniye kala İstanbul ekibinde Eric'in yaptığı faulle Khimki'de Mickey serbest atış çizgisine geldi. Mickey serbest atışlardan 2'de 2 isabet çıkarınca, Khimki parkeden 85-84'lük galibiyetle ayrıldı.

Darüşşafaka Tekfen üst üste 12'nci, toplamda ise 13'üncü yenilgisini tadarken, Khimki ise ligdeki 5'inci galibiyetine uzandı.