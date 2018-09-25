Kerem Kamal'a Öztürk'ten kutlama

MANİSA, ()

Slovakya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 60 kilogramda şampiyon olduktan sonra Manisa Otogarı'nda elinde altın kemeriyle yalnız antrenörü tarafından karşılanmasıyla tartışma yaratan Kerem Kamal için Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Gençlik Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, genç yaşta 3 Dünya, 5 Avrupa şampiyonluğu kazanan Kerem'e altın hediye etti. Öztürk, yaptığı açıklamada, "Bünyemizde güreşe ilk adımını atan Kerem Kamal, genç yaşında rekorları alt üst etti" şeklinde konuştu.

"Bu yaşta uluslararası alanda onlarca madalya elde etmek kolay bir iş değil" diyen Öztürk, "Başarının tesadüf olmadığını bir kez daha ortaya koyarak, Slovakya'da rakiplerini farklı skorlarla yendi ve bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletti. Hem ilimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Kerem'le ne kadar gurur duysak azdır. Kerem'in daha büyük başarıları elde edeceğine inanıyoruz. Çünkü onda bu potansiyel fazlasıyla var. Darısı 2020 Olimpiyatları'na" dedi.

Öztürk'e teşekkür eden genç sporcu ise planlanandan 1 gün önce Manisa'ya döndüğü için yalnız antrenörüne haber verdiğini söyledi.

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