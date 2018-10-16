Kepez U15'ten farklı galibiyet

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyespor U-15 futbol takımı, Aksu Belediyespor'u 8-0 mağlup etti.

Kepez Belediyespor U-15 Ligi 5'inci hafta karşılaşmasında Aksu Belediyespor'u 8-0 mağlup etti. Hızlı bir başlangıç yapan ve maç boyunca sahada hakim bir oyun sergileyen Kepez Belediyespor, bu skorla ligde çıktığı tüm maçları kazandı ve 5 maçta toplam 37 gol attı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Yetenekli ve azimli sporculardan kurulan bir takıma sahibiz. Başarılarını devam ettireceklerine inanıyorum. Teknik ekibimizi ve sporcularımızı kutluyorum" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyespor'un altyapılarında aldığı başarılı sonuçların tesadüf olmadığını belirtti. Başkan Tütüncü, "Kepez'in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi, kapsamında yapılan yetenek taramaları sonucunda yetenekli sporcular altyapılara kazandırıldı. Bu durum sonucunda başarılı sonuçlar alındı. Bu projeleri geliştirme amacımız ahlaklı ve düzgün sporcular yetiştirerek ülkemize hizmet etmekti. Alınan sonuçlar amaçlarımıza ulaşmak yolunda olduğumuzu kanıtlıyor" diye konuştu.

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