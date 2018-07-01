Kepez'in yaz spor okulları başlıyor

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin yaz spor okulları, 2 Temmuz Pazartesi günü kapılarını açıyor. 6 ile 16 yaş grubu çocuk ve gençleri kabul edecek Yaz Spor Okulları, futbol, basketbol, voleybol, yüzme, su topu, jimnastik, tekvando, tenis, güreş ve okçuluk branşlarında eğitim verecek.

Kepez Belediyesi'nin yaz spor okulları, çocuk ve gençlere kapılarını aralıyor. 2 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Turgut Özal Spor Salonu'nda yapılacak açılış töreni ile kapılarını genç yeteneklere açacak olan Kepez Yaz Spor Okulları, 6 ile 16 yaş grubu çocuk ve gençleri kabul edecek. Antalya'nın en nitelikli ve en büyük spor kulüpleri arasında yer alan Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün uzman eğitimci kadrosunun görev alacağı Yaz Spor Okulları, eylülün ilk haftası sona erecek. Kepez Yaz Spor Okulları, yaz tatilinde çocuk ve gençlerin spor yapmasına olanak sağlamak ve yetenekli sporcuları tespit ederek, onlara fırsat vermeyi amaçlıyor.

BİNLERCE ÖĞRENCİ SPORLA BULUŞACAK

12 ay devam eden spor okulları, eğitim öğretim döneminin yaz sezonunu 9 farklı branştan oluşan spor okulları ile değerlendiriyor. 6-16 yaş grubu arasındaki gençlerin 1 Haziran tarihinde başlayan kayıtlara gösterdiği yoğun ilgi neticesinde yaklaşık 5 bin öğrenci ücretsiz faaliyetlerden yararlanacak. Kepez'de çocuk olmanın ayrıcalığını yaşayan gençler, yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, tenis, güreş, tekvando, okçuluk, yüzme ve jimnastik branşlarında uzman antrenörler ile spor yapacak. Her yaz binlerce öğrenciyi sporla buluşturan Kepez Yaz Spor Okulları'na 5 bine yakın kayıt bulunuyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ücretsiz sundukları bu imkanlardan yararlanmak isteyen tüm öğrencileri yaz spor okullarına davet etti.

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