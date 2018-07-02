Kepez'in Yaz Spor Okulları başladı

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin çocuklara spor bilincini aşılamak ve sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı 'Yaz Spor Okulları' törenle açıldı.

Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen açılış törenine Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Kepez Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar, öğrencileri ve velileri katıldı. Törene katılan Kepez Engelliler Mehter Takımı ve Yenikapı Çocuk ve Gençlik Orkestrası konser verdi.

'SPOR YAŞAM BİÇİMİ OLMALI'

Törenin açılışında konuşan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, "Çocuklarımıza en güzel ve en iyi eğitimi vermek bizlerin görevi. Çocuklarımızı okula gönderiyoruz, ancak onlara spor yapma imkanı sağlamak da bizlerin en büyük görevi. Kötü alışkanlıklardan kurtulmanın tek yolu spordur. Gelişmiş ülkelere baktığımızda gelişmişlik gösteren en büyük unsurlar, spor ve sanattır. Sporun çocuklarımızın yaşam biçimi olmasını sağlamak istiyoruz. Biz çocuklarımıza öz güven vererek, onların hayatta başarılı olmalarını istiyoruz" dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da "Biz çocuklarımızın sadece dört duvar arasında eğitilmesini değil, onların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimleri ile birlikte daha iyi bir geleceğe sahip olacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

TÜTÜNCÜ: EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ ÇOCUKLARIMIZ

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise çocuklara güzel ve anlamlı bir yaz tatilini hep beraber hazırladıklarını belirtti. Anne ve babalara seslenen Başkan Tütüncü, "Hepimizin hayatında en değerli varlık çocuklarımızdır. Bizim yapmaya çalıştığımız mutlukları büyütmek. Yavrularımızı geleceğe sağlıklı bir şekilde taşıya bilmek. Onları sokağın kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışmak. Bu spor okulunun en büyük amacı bu. Bu yıl 10 branşta 4 bin 400 öğrencimiz kayıt oldu. 4 bin 400 çocuğu evinden alıp, evine bırakacak imkanlara sahip bir Kepez Belediyesi ve spor kulübü var. Her şey Kepez için" dedi.

'KEPEZ'İN ÇOCUKLARI HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR'

Kendi çocukluk ve gençlik zamanlarının Kepez'de geçtiğini hatırlatan Başkan Tütüncü, yaz tatili geldiğinde futbol okuluna gitmeyi çok arzu ettiğini belirterek, "O zaman böyle imkanlar yoktu. Belediyeler böyle işler yapmazdı. Biz o gün çok istediğimiz çok arzu ettiğimiz bu spor okullarına kavuşamamıştık. Bizim kavuşamadığımız o imkanları biz sevgili yavrularımıza sunuyoruz. Kepez'in çocukları her şeyin en iyisini hak ediyor" diye konuştu.

ÖZGÖDEK: ANNE VE BABALARI KUTLUYORUM

Kepez İlçe Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek de bir çocuğun hayatının eğitim ve spor olmak üzere iki önemli kısımdan oluştuğuna değindi. Kaymakam Özgödek, “Eğitim ve spor olmadan olmaz. Anne ve babaları, çocuklarını buraya yönlendirdikleri için yürekten tebrik ediyorum. Sizlerin sağlıklı bir nesil olarak yetişmeniz, mutluluk ve istikbaliniz bizler için çok önemli. Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kulüp Başkanı Ahmet Ünlüoğlu ve iki ay boyunca görev alacak herkesi kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Kepez Yaz Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

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