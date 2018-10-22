Kepez'in Sultanları'ndan galibiyet

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyespor Voleybol A Takımı, Marmaris Akademispor'u 3-2 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol A Takımı, hafta sonu Turgut Özal Spor Salonu'nda Marmaris Akademispor ile karşılaştı. Mücadele gücü yüksek geçen karşılaşmayı Kepez'in Sultanları 3-2 aldı. Çekişmeli geçen maçın ilk setini 22-25 Marmaris Akademispor aldı. 2. seti 25-21 Kepez Belediyespor alarak durumu 1-1 eşitledi. 3. sette 23-25 skoruyla 2-1 öne geçen Marmaris Akademispor'u, son iki sette 25-16 ve 15-10 sonuçlarla yenen Kepez Belediyespor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

'SPORCULARIMIZI KUTLUYORUM'

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Sporcularımızı kutluyorum, onlar bu sonuca azimle ulaştılar. Her şey geleceğimizin teminatı çocuklarımız için. Onlar için yatırımlar yapmaya ve yeni projelerimizle geleceklerini inşa etmelerinde onlara yardımcı olaya çalışacağız" dedi.

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