Kepez'in minderde sırtı yere gelmiyor

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin spor okulları, profesyonel ve kaliteli eğitimlerle spor alanında başarılara imza atan gençler yetiştiriyor. Özellikle güreşte elde ettiği başarılarla adını sıkça duyuran Kepez Belediyespor, katıldığı her müsabakada derece almayı başardı.

Kepez Belediyespor Kulübü güreş alanında birçok başarıya imza atıyor. Güreş Federasyonu tarafından gerçekleştirilen müsabakalarda kendi klasmanında mindere çıkan Kepez Belediyespor Kulübü öğrencileri, rakipleri karşısında başarılı sonuçlarla minderden ayrıldı. Alt yapıdan yetiştirilen sporcular 11 Yaş Serbest Erkekler İl Şampiyonası'nda 1 birincilik, 2 ikincilik, 1 üçüncülük kazanırken, 11 Yaş Grekoromen Erkekler İl Şampiyonası'nda 1 birincilik, 2 ikincilik, 13-15 Yaş Grekoromen Büyük Miniklerde 5 üçüncülük, Genç Kadınlar İl Şampiyonası'nda 4 birincilik, 1 ikincilik, U23 Kadınlar İl Şampiyonası'nda 4 birincilik, 1 ikincilik, U23 Grekoromen Erkekler İl Şampiyonası'nda 3 birincilik elde etti.

Alınan sonuçların tesadüf olmadığını ve çocukların gelecekleri için özverili çalışmalarından dolayı antrenörlere özellikle teşekkür eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sözlerine şöyle devam etti:

“Antrenörlerimizi ve çocuklarımızı kutluyorum. Spor okullarımızda eğitim alan çocuklarımız aldıkları madalya ve kupalarla Kepez ailesi olarak bize gurur veriyor. Hayata geçirdiğimiz projelerin meyvesini toplayarak, yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz. Sporcularımızın elde ettiği her başarı yeni projeler üretmemizi ve çocuklarımızın geleceklerine katkı sağlayacak gelişmeler yapabilmemizi sağlıyor."

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