Kepez'in gençlerinden 7 gol

ANTALYA, () - SEZON başından itibaren büyük farklarla maçlarda galip gelen Kepez Belediyespor U15 futbol takımı, Muratpaşa Belediyespor'u 7-0 yenerek galibiyet bayrağını elinde tuttu.

Kepez Belediyespor U15 takımı, sezon başından bu yana namağlup başarısını devam ettiriyor. Cumartesi, Kuzeyyaka Stadyumu'nda oynanan maçta da sonuç yine değişmedi. Kepez Belediyespor U15 takımı, Muratpaşa Belediyespor'u 7-0 yendi. Kepez Belediyesi Spor Kulübü alt yapısında yetişip takıma giren sporcular, rakiplerine göz açtırmıyor ve çıktıkları her maçtan puanla ayrılıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Gençlerimize her zaman güvendik, onlar da bu başarılarla bizim güvenimizi haklı çıkarttı. Gençlerimizi desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Takımımızı kutluyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI