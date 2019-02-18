Kepez'in Altın Kramponları 3-0 galip

ANTALYA, () - SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta Kepez Belediyespor evinde Kuşadasıspor'u 3- 0 mağlup etti.

Hasan Doğan Stadyumu'nda oynan karşılaşmada Kepez Belediyespor, Kuşadasıspor'u konuk etti. Kepez, tüm maç boyunca kalesini iyi koruyarak rakibinin gol atmasına fırsat vermedi. Altın Kramponlar'dan Enes İlhan Yüksel, ilk yarıda arka arkaya attığı 3 golle maçın sonucunu ilk yarıda belirledi. Oyuncu hat-trick yaparak güne damgasını vuran isim oldu. Maç hakkında düşüncelerini aktaran teknik direktör Şakir Filiz, "Takımımız, her maça ciddiyetle hazırlanıyor ve karşılaşmalarda herkes üzerine düşeni yapıyor, bu anlamda sporcularımı tebrik ediyorum. Gerçekten iyi mücadele edip pozisyon üreterek, futbolun gerektirdiği bütün hareketleri yaptılar" dedi.

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