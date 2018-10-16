Kepez, hanesine 3 puan yazdırdı

ANTALYA, () - SÜPER Toto Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 4'üncü haftasında sahasında Serinhisarspor'u ağırlayan Kepez Belediyespor karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Kepez Belediyespor, Serinhisarspor'u Hasan Doğan Stadyumu'nda konuk etti. Mücadele gücü yüksek geçen karşılaşmada, ilk yarıda iki takım açısından dengeli geçti, ilk 45 dakika golsüz tamamlandı. İkinci yarıda Kepez Belediyespor daha etkili bir oyun sergiledi. Kepez Belediyespor, ceza sahası içerisinde Salih Sazak'ın ağlarla buluşturduğu topla maçı 1- 0 kazandı. Kepez Belediyespor bu skorla haftayı 3 puanla kapattı.

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