Kepez'den maça davet

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, A Takımı'nın 30 Eylül Pazar günü Hasan Doğan Stadyumu'nda oynayacağı maça tüm sporseverler davet etti.

Kepez Belediyespor A Takımı, 30 Eylül Pazar günü, Hasan Doğan Stadyumu'nda saat 15.00'te Yatağanspor ile karşı karşıya gelecek. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de kendi sahalarında Yatağanspor'u ağırlayacaklarını ve takımın moralini yükseltmek adına taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Taraftarımızın bu maçta yanımızda olması ve bizi desteklemesi bize güç katacaktır" dedi. Ünlüoğlu, 'Tribüne koş, takımınla coş' sloganıyla, tüm sporseverleri Hasan Doğan Stadyumu'na davet etti.

FOTOĞRAFLI