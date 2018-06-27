Kepez'de voleybol kursu

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda voleybol branşında kurs verilecek.

Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulu'nun voleybol branşında kurs verecek. Yaz spor okulunda 6-16 yaş aralığında voleybol branşına kaydı alınan çocuk ve gençler, yetenekleri doğrultusunda Kepez Belediyespor voleybol takımında yer alma şansı yakalıyor. Kepez Belediyespor altyapısına giren çocuk ve gençler geleceğin sporcuları olarak yetiştiriliyor.

YETENEKLER KEŞFEDİLİYOR

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu yaptığı açıklamada, "Bireysel olarak her çocuğumuzla ilgileniyoruz. Küçük yaşlarda spora kazandırdığımız gençlerimizin gelecekte iyi birer sporcu olacaklarına ve ülkemizi iyi temsil eden sporcular haline dönüşeceklerine inanıyoruz. Takım çalışması ve disiplini öğrenen yetenekli çocuklarımızın her birini Kepez Belediyespor'un A takımında ve milli takımda olma şansı olacak" dedi.

FOTOĞRAFLI