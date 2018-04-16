Kepez'de futbol şöleni

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi, futbol şölenine hazırlanıyor. Sporun ve eğlencenin bir arada olacağı turnuvanın açılış töreni, 17 Nisan Salı günü Hasan Doğan Stadyumu'nda yapılacak.

Kepez'in yıldızları spor ve eğitim projesi ile Türkiye'nin spor ilçesi olma özelliği kazanan Kepez'de yetenek taramalarının ardından yetenekler keşfetmek için 350 takımın katılacağı dev futbol şölenine hazırlanıyor. Kepez'deki ilkokullarında yapılan yetenek taramalarında Kepez Belediyesi'nin kurduğu 4 kulüp alt yapısına kazandırılan yüzlerce çocuğun yanı sıra, ortaokullardaki yetenekli çocukları keşfetmek amacı ile Kepez'in Yıldızları Futbol Turnuvası düzenlenecek. Turnuvada bölgedeki okul takımlarının yanı sıra tüm sınıfların katılım sağlayacağı etkinlikte herkesin spor yapması amaçlanıyor. Böylelikle binlerce çocuk yeşil sahalarla tanışıp, resmi müsabakalarda oynama imkânı bulacak.

Modern ve uluslararası standartlarda yapılan tesislerde gerçekleştirilecek müsabakalarda 100'e yakın antrenör ve personel çalışacak. Turnuvanın açılış töreni için hummalı bir çalışma başlatan Kepez Belediyesi, 17 Nisan Salı günü Hasan Doğan Stadyumu'nda Kepez'in gençlerini sporla buluşturacak.

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