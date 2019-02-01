Kepez Belediyespor zirveye ilerliyor

ANTALYA, () - 3. Lige çıkma mücadelesi veren Kepez Belediyespor futbol takımı, grubunda üçüncü sırada bulunuyor. Zirve mücadelesi veren Kepez, pazar günü Bucak Belediye Oğuzhanspor'u konuk edecek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) takımlar zirve sahibi olmak ve 3. Ligde yer almak için kıyasıya mücadele ediyor. BAL 7. Grup'ta bulunan Kepez Belediyespor, emin adımlarla 3. Lig yolunda ilerliyor. Karşılaşmalarda sergilediği fair play ile de dikkati çeken Kepez, en az kart gören takım oldu. Birinci devre zirveye yerleşip bunu haftalarca koruyan Kepez Belediyespor, aynı başarıyı 2'nci devre de göstererek 3. Lig'in kapısını açmayı planlıyor.

MAÇA GİRİŞ ÜCRETSİZ

BAL 7. Grup'ta 3'üncü sırada bulunan Kepez Belediyespor, hafta sonu ligin zorlu ekiplerinden Bucak Belediye Oğuzhanspor'u ağırlayacak. 15'inci haftada averajda aynı puana sahip takımlar arasında oynanacak bu maçın sonucu, zirvenin sahibini belirleyecek. Kepez, Hasan Doğan Stadyumu'nda 3 Şubat Pazar günü saat 14.00'te oynanacak maça giriş ücretsiz.

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