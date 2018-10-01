Kepez Belediyespor- Yatağanspor: 2-0

ANTALYA, () - BÖLGESEL Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Kepez Belediyespor, sahasında konuk ettiği Yatağanspor'u 2-0 yendi.

Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada kendi seyircisi önüne çıkan Kepez Belediyespor maça hızlı başladı. Kepez, art arda bulduğu atakların sonunda 43. dakikada takım kaptanı Hasan Efe'nin kullandığı penaltı atışıyla 1-0 öne geçti. İlk yarı Kepez Belediyespor üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya Kepez, oyuna daha kontrollü başladı. Üstünlüğü elinde bulunduran Kepez, Enes'in 87. dakikada attığı golle sonucu 2-0 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Kepez Belediyespor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Ligde kendi sahasında ilk maçına çıkan Kepez Belediyespor'u taraftarı yalnız bırakmadı. Tribünleri dolduran taraftarlar, coşkulu tezahüratlarıyla takım oyuncularına motivasyon sağladı ve takımlarına 90 dakika boyunca destek oldu. Maç öncesi ve maç sonrası oyuncuları tribüne çağıran taraftarlar karşılıklı tezahürat yaptı.

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