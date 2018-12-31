Kepez Belediyespor- Mavişehirspor: 545

ANTALYA, () - TÜRKİYE Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde (TBE2L) Kepez Belediyespor sahasında Mavişehirspor'u 51-45 yendi.

Kepez Belediyespor Basketbol takımı, sahasında Mavişehir ile karşılaştı. 8. hafta karşılaşmasının ilk periyodu 11-11 sona erdi. İkinci periyoda istekli bir oyun sergileyen Kepez Belediyesi ilk yarıyı 25- 22 üstün tamamladı. Üçüncü periyodun sonunda Kepez farkı koru ve 38- 33 periyodu bitirdi. Son çeyrek ise birbirine yakın sayılar geçti. Karşılaşmayı, Kepez Belediyespor 51- 45'lük galip tamamladı.

Ev sahibi ekipte Erdem Türetken 18 sayı, 10 ribound, 1 asist, Ersin Bingöl 7 sayı, 3 ribound, 2 asist ile galibiyette rol oynayan oyuncular oldu.

Kepez Belediyesi, ligin 9'uncu haftasında deplasmanda Beylikdüzü Basket'e konuk olacak.

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