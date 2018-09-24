Kepez Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor: 0-0

ANTALYA, () - SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7'nci grupta mücadele eden Kepez Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'la golsüz berabere kaldı.

Spor Toto BAL 7'nci grupta mücadele eden Kepez Belediyespor sezonun ilk maçında Konyaaltı Belediyespor'la karşılaştı. Karşılaşma, Kepez Belediyespor'un vuruşuyla başladı. Konyaaltı Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki Antalya temsilcisi sahada kıran kırana mücadele etti. Mücadelede topu filelerle buluşturamayan Antalya temsilcileri karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Sezonunun ilk karşılaşmasını oynadık. Güzel bir maç oldu. Oyuncularımız büyük bir mücadele verdi ve beraberlik aldık. Önümüzdeki maçlarda daha başarılı sonuçlar alacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI