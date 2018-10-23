Kepez Belediyespor deplasmanda kazandı

ANTALYA, () - SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kepez Belediyespor, deplasmanda Kuşadasıspor'u 3-0 yendi.

Kepez Belediyespor, deplasmanda Kuşadasıspor'la karşılaştı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısı, Kepez Belediyespor'un etkili ataklarına sahne oldu. 79'uncu dakikada Salih Sazak'ın şık vuruşuyla top ağlarla buluştu ve Kepez 1-0 öne geçti. Golden sonra baskısını arttıran Kepez Belediyespor 83'üncü dakikada Chinedu Gaucho Obı-Michael ve 89'uncu dakikada Serdar Sudun'un golleriyle karşılaşmayı 3- 0 kazandı.

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