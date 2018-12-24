Kepez Belediyespor deplasmanda kazandı

ANTALYA, () - TÜRKİYE Basketbol 2. Ligi (TB2L) 7. haftasında Kepez Belediyespor, İTÜ'yü 94- 79 mağlup etti.
TB2L'nin 7'nci haftasında Kepez Belediyespor, İTÜ ile İstanbul Caferağa Spor Salonu'nda karşılaştı. İlk çeyrekte arka arkaya sayı alan Kepez Belediyespor bu periyodu 21- 18 bitirdi. İkinci çeyrekte İTÜ ataklarını sayıya çeviremedi. Kepez Belediyespor devreyi 52- 45 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte baskısını sürdüren Kepez, son periyoda 70- 60 önde girdi. İTÜ'nün baskıları sonuç vermeyince Kepez Belediyespor karşılaşmayı 94- 79 galip bitirdi.
Kepez Belediyespor'da Erdem Türetken 33 sayı, 6 ribaund, 2 asist, Caner Şenay 19 sayı, 3 asist, 2 ribaund, Abdurahman Aksu 12 sayı, 3 ribaund, 1 asist yaptı. Kepez Belediyespor, 29 Aralık Cumartesi saat 16.00'da Turgut Özal Spor Salonu'nda Mavişehir Spor'u ağırlayacak.
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